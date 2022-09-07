شباب كفر الشيخ تنظم تدريبات «مشواري» بنادي مطوبس الرياضي

نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفرالشيخ تدريبات سفراء "مشواري" لتنمية المهارات الحياتية، الذي ينفذ وفق بروتوكول التعاون بين وزارة الشباب والرياضة ومنظمة "اليونيسف" للنشء.

وتستهدف الورش التدريبية المرحلة العمرية من 10-14 عاما، بالنادي الرياضي بمطوبس، بمشاركة 30 متدربا من النشء، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

وأكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن البرنامج يهدف إلى تنمية مهارات النشء والشباب من أجل مستقبل أفضل، وأن فعاليات البرنامج تستهدف تنفيذ ورش العمل التي تؤسس لديهم المهارات الشخصية، "التفكير الإيجابي، الأساليب التحفيزية، التقبل، تعلم كيفية التعلم، وحب المشاركة"، مشيرا إلى أن مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، تدعم انتشار تدريب المهارات النشء والشباب، بمراكز الشباب والأندية بالمحافظة.

وتقام تدريبات النشء في المرحلة العمرية 10-14 عاما، من أعضاء مراكز شباب المحافظة، بإشراف منال جمال وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب، جيهان رشوان مدير عام الإدارة العامة لتدريب الشباب، وإشراف تنفيذى عبد المنعم الكناني وكيل المديرية للشباب، تدريب سعد أبو إسماعيل.