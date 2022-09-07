وزير الخارجية السعودي يؤكد أهمية تكثيف التعاون بين دول الخليج وآسيا الوسطى

أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، أهمية تكثيف التعاون المشترك بين دول الخليج ودول آسيا الوسطى أمام التحديات العالمية الملحة مثل الأمن الغذائي وأمن الطاقة وتحسين التأهب للأوبئة والتعامل مع آثار تغير المناخي، مشيرا إلى أهمية دعم جميع الجهود الرامية إلى الحد من التوترات السياسية إقليميا ودوليا مع مراعاة احترام المعايير الدولية وتهيئة الظروف لتعزيز الانتعاش الاقتصادي المستدام.

وذكرت وكالة أنباء السعودية، أن ذلك جاء خلال ترؤسه الاجتماع الوزاري المشترك الأول لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وآسيا الوسطى، الذي عقد في مقر الأمانة العامة لدول الخليج بالرياض اليوم الأربعاء، حيث قال إن دول الخليج وآسيا الوسطى لديهما العديد من الإمكانات الهائلة التي ستعزز من النمو والتنمية للبلدان، منوها بالمكانة الاستراتيجية وتنوع الموارد الطبيعية ورأس المال البشري التي تمتلكها دول المنطقة.

وأشار الأمير فيصل إلى الحرص الحثيث لدول الخليج ودول آسيا الوسطى على مناقشة الفرص المتاحة في مجالات التجارة والاستثمار والسياحة والطاقة وغيرها من المجالات، لتكون نقطة انطلاق نحو تعزيز التعاون المشترك والازدهار والنمو لدول وشعوب المنطقتين.

وأوضح وزير الخارجية السعودي أن الاجتماع الوزاري لدول الخليج ودول آسيا الوسطى يشكل أهمية كبرى لتبادل وجهات النظر حول التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، سعيا لدعم الاستقرار وتعزيز أسس الأمن في الخليج وآسيا الوسطى، والسلم والأمن الدولي.

وفي ختام كلمته جدد الأمير فيصل أهمية التعاون المستمر بين دول الخليج ودول آسيا الوسطى، معربا عن تطلعه بأن تسهم خطة العمل المشتركة (2023-2026)، التي تعدها الدول المشاركة في الاجتماع إلى تحقيق آمال وتطلعات دول المنطقة وشعوبها.