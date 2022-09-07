مصدر بهيئة الأنفاق لـ«الشروق»: افتتاح مترو العتبة - الكيت كات قبل نهاية العام

رجحت مصادر بالهيئة القومية للأنفاق افتتاح الجزء الأول من المرحلة الثالثة للخط الثالث لمترو الأنفاق (العتبة ــ الكيت كات) خلال احتفالات الدولة بذكرى نصر السادس من أكتوبر أو نهاية العام الحالى، دون تأكيد على وجود موعد نهائى للافتتاح حتى الآن.

وقالت المصادر لـ«الشروق»، إن الاستعدادات الخاصة بحفل الافتتاح لم تبدأ حتى الآن، بما يعنى استمرارية التشغيل التجريبى لحين تحديد موعد الافتتاح، منوها إلى استكمال أعمال رصف وتحسين المناطق المحيطة بالمحطات الأربعة التى يشملها الجزء الأول وهى: (ناصر، ماسبيرو، صفاء حجازى، الكيت كات). وأشارت المصادر إلى نجاح التشغيل التجريبى حتى الآن، بعد التأكد من توافق الجباريت الخارجى للقطار مع الأرصفة، ولم تظهر أى تعارضات أو ملاحظات على التشغيل، حيث يتم تسيير قطار بدون ركاب فى الاتجاهين ذهابا وإيابا على السكة، بالإضافة إلى التأكد من سلامة نظم الإشارات والتحكم والأعمال الكهروميكانيكية والكهربائية للمحطات. وأوضحت المصادر أن الطرق المحيطة بالمحطات الأربعة أصبحت شبه جاهزة لإعادة فتحها أمام السيارات، ضاربة المثل بإزالة الأسوار التى كانت تحيط بمنطقة العمل فى محطة جمال عبدالناصر ورصف وتحسين الأرصفة بالشارع، وكذلك إعادة ترتيب الشوارع المحيطة بمحطة ماسبيرو التى تتواجد فى الجهة المقابلة لمنطقة بولاق أبوالعلا والوكالة، بجانب إعادة رصف وتشجير محيط محطتى الزمالك والكيت كات لتكون جميع المحطات جاهزة للافتتاح المرتقب.