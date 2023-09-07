السعودية واليابان توقعان مذكرة تفاهم بشأن الحوار الاستراتيجي

قالت الخارجية السعودية إن السعودية واليابان وقعتا، اليوم الخميس، مذكرة تفاهم في شأن الحوار الاستراتيجي بين البلدين.

وأفادت في بيان أنه جرى خلال لقاء عقده وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان في مقر الوزارة بالرياض مع نظيره الياباني يوشيماسا هاياشى "مراسم التوقيع على مذكرة تفاهم في شأن الحوار الاستراتيجي بين البلدين"، بحسب ما نشرته وكالة الأناضول للأنباء.

ووفقا لبيان الخارجية السعودية، تهدف المذكرة إلى "تعزيز وتطوير أوجه التعاون في مختلف المجالات، بما يحقق تطلعات قيادتي البلدين والشعبين الصديقين".

وعقب توقيع المذكرة "ترأس الوزيران الاجتماع الأول للحوار الاستراتيجي، وجرى خلاله التأكيد على عمق العلاقات بين السعودية واليابان، وأهمية مواصلة التنسيق والتعاون بين البلدين الصديقين على مختلف الأصعدة".

وأضاف بيان الوزارة السعودية أن الجانبان بحثا "سبل تعزيز التنسيق المشترك في المجالات السياسية، وتكثيف التنسيق الثنائي والمتعدد الأطراف".

وزار يوشيماسا هاياشى الأردن ومصر، خلال اليومين الماضيين، وحضر اجتماعا عربيا يابانيا على المستوى الوزاري، وبحث في تلك الفعاليات زيادة التعاون ومناقشة مستجدات قضايا إقليمية.