ذكر تقرير إخباري، اليوم الخميس، أن إدارة نادي التعاون السعودي اتفقت مع إدارة الأهلي على التعاقد مع إياد مدني لاعب الأخير.

وأوضحت صحيفة "الرياضية" السعودية، أن اللاعب سيغادر إلى بريدة في الساعات المقبلة وذلك من أجل التوقيع مع ناديه الجديد.

وأصبح مدني، لاعب الوسط، أحدث صفقات التعاون في الموسم الجديد، وذلك بعد التعاقد مع 13 لاعبا في فترة الانتقالات الصيفية.

وانضم مدني إلى الصفقات الجديدة للتعاون وهم فهد العبدالرزاق، وليد الأحمد، أحمد باحسين، البرازيلي فلافيو دا سيلفا، سطام الروقي، عبدالملك الشمري، معاذ فقيهي، البرازيلي ماتيوس كاسترو، البرازيلي أندري جيريتو، سعد الناصر، أحمد أشرف، الجامبي موسى بارو، والبرازيلي جواو بيدرو.

ويحتل التعاون المركز الثاني في ترتيب الدوري السعودي برصيد 13 نقطة بفارق الأهداف خلف المتصدر الهلال، بعد مرور خمس جولات على انطلاق المسابقة.