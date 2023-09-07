قال حسام رأفت عضو الهيئة العليا لحزب المصريين الأحرار، إن الدولة المصرية تولي أهمية كبيرة للشباب في جميع الإطارات؛ تنفيذا لما ورد بالدستور المصري، مشيرا إلى أنه في مجال التنمية السياسية نرى أن الدولة المصرية اتخذت منهج كان ولا يزال محط نظر جميع دول العالم (ألا وهو التمكين السياسى).

وأضاف رأفت خلال كلمته في لجنة الشباب بالحوار الوطني اليوم، تحت عنوان التمكين السياسي للشباب ودعم الاتحادات والأنشطة الطلابية، أن هناك معوقات في مجال دعم الأنشطة الطلابية واتحادات الطلبة، تتضمن غياب الوعي بين الحكومة والاتحادات الطلابية حيث أنه لا يوجد تواصل بين الوزارات المعنية وقطاعي الأنشطة الطلابية واتحادات الطلبة، وهذا بدوره يؤثر بنسبة كبيرة في غياب الوعي لدى شباب الجامعات من انجازات الدولة المصرية على أرض الواقع.

وأشار إلى أن الحزب يقترح "المشاركة السياسية" للشباب إحدى أهم الركائز الأساسية التي تقوم عليها الديمقراطية للتوجه نحو الجمهورية الجديدة، وفصل وزارة الشباب والرياضة لتكون وزارة للشباب خاصة بتأهيل الشباب وتدريبهم وبحث كافة الملفات الخاصة بهم وتكون هناك هيئة وطنية خاصة بالرياضة واكتشاف المواهب الرياضية وغيرها من الملفات الخاصة بالاهتمام بالنشء الرياضي من الصغر.

وأكد أن الحزب يقترح أن يكون هناك متسع من نماذج المحاكاة لأجهزة الدولة التنفيذية والمحلية و التشريعية و السياسية فى جميع المحافظات عن طريق جهات غير حكومية تقاس نتائجه بالمشاركة الاجتماعية الحقيقة للشباب بعيدا عن الالتزام بالتنائج الورقية.

ودعا الحزب إلى ضخ دماء جديدة في شرايين الجهاز الإداري للدولة من الشباب، وأيضا تمكين الشباب السياسي وإتاحة المناخ المناسب لتنمية الحياة السياسية، وتحقيق الدعم الاقتصادي للشباب وضرورة اهتمام الدولة بمشاريعهم والاهتمام بملف ريادة الأعمال للشباب المصري.

وتابع: "يجب ربط اللجان النوعية بالوزارات المعنية مع ممثلي قطاعات الأنشطة الطلابية واتحادات الطلبة لرفع الوعي لشباب الجامعات، وتحديد معاد دوري ثابت للقاء ممثلي الاتحادات الطلابية والأنشطة الطلابية بالجامعات المصرية مع الوزارت المعنية لرفع كفاءة البرامج المتبادلة لتأهيل الشباب المصري لتولي المناصب القيادية والتنفيذية بالدولة خاصة ونحن مقبلون على انتخابات للمحليات وانتخابات لمجلسي الشيوخ والنواب.

كما اقترح الاستماع إلى آراء الأحزاب السياسية باعتبارها أساس التعليم السياسي وركيزة العمل العام وأيضا اتحادات طلبة المدارس وزرع روح المشاركة في الحياة العامة والسياسية لدى النشء من خلال الكوادر الشبابية المدربة بصورة وافية وتبادل الخبرات والثقافات السياسية بين طلبة الجامعة وشباب الأحزاب.

ونبه إلى ضرورة طرح مواد خاصة بمبادئ السياسة ومفاهيمها ومبادئ الديموقراطية ورفع معدل الوعي لدى طلبة المدارس لزيادة التثقيف السياسي وتكون مادة من مرحلة الاعدادي للطلبة.