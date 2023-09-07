مسئول نموذج محاكاة مجلس النواب بجامعة القاهرة: نواجه مشكلات في تنظيم الأنشطة الطلابية

قال محمد خالد إبراهيم مسئول نموذج محاكاة مجلس النواب المصري بجامعة القاهرة، إنه تم تأسيس النموذج عام ١٩٩٥، ذاكرا أن من بين أهدافه هو إزالة الفجوة وإيجاد حلول للمشكلات والتحديات التي تواجه الأنشطة الطلابية.



وأضاف إبراهيم، خلال جلسة الشباب بالحوار الوطني، أن من بين هذه المشكلات، هي مشكلة التمويل، والتي تتعلق بعدم وجود مصادر كافية للأنشطة الطلابية.



ونوه بأن من بين هذه التحديات، مشكلة الإجراءات الأمنية التي تحول دوم تنفيذ الانشطة في الأوقات المحدده لها، إلى جانب مشكلة الوعي التي يواجهها عدد كبير من الطلاب.



ولفت إلى تقديم حلول لهذه المشكلات والعمل على تقديمها لدعم الأنشطة الطلابية، على كل الجوانب.





