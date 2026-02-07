السفير أحمد أبو زيد: معرض بروكسل يوثق المأساة الإنسانية في غزة ويؤكد دعم أوروبا للأونروا

قال السفير أحمد أبو زيد، سفير مصر لدى الاتحاد الأوروبي ومملكة بلجيكا، إن المعرض الفوتوغرافي الذي تستضيفه العاصمة البلجيكية بروكسل صُمم خصيصًا ليعكس رؤية ومحتوى بصريًا من إنتاج مصورين تابعين لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، بما يجعله شهادة حية وموثقة على المعاناة الإنسانية للشعب الفلسطيني.

وأضاف أبو زيد، خلال لقائه على قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم السبت، أن بروكسل تحتفل بهذا المعرض بالتعاون مع السفارة الفلسطينية والاتحاد الأوروبي، في دلالة واضحة على الزخم السياسي والإنساني الذي يحظى به، خاصة في ظل المرحلة الجديدة المرتبطة بتطورات الأوضاع على معبر رفح، وما تحمله من أبعاد إنسانية بالغة الحساسية.

وأوضح أن الصور المعروضة لا تكتفي بإبراز المشهد الآني، بل تؤرخ وتدون المعاناة الإنسانية التي يعيشها الأشقاء الفلسطينيون في قطاع غزة على مدار السنوات الماضية، نتيجة المآسي الإنسانية المتكررة والاعتداءات الإسرائيلية اليومية.

وأشار السفير إلى أن انعقاد المعرض في موقع بالغ الأهمية، وهو مقر البورصة في بلجيكا بقلب العاصمة بروكسل، وبحضور كل من عمدة مدينة بروكسل، ومفوضة الشئون الإنسانية بالاتحاد الأوروبي، وفيليب لازاريني المفوض العام لوكالة الأونروا، يعكس حجم الاهتمام الأوروبي الرسمي والشعبي بالقضية الفلسطينية.

وأكد أن هذا الحضور الكبير، وانعقاد المعرض في قلب العاصمة البلجيكية، يبعث برسالة واضحة مفادها أن القضية الفلسطينية لا تزال قضية حية في قلب أوروبا، وأن الدولة البلجيكية وبروكسل، باعتبارها عاصمة الاتحاد الأوروبي، تدعمان استمرار وجود وكالة الأونروا في الأراضي الفلسطينية.