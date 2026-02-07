جيرونا يعلن خضوع تير شتيجن لجراحة ناجحة

أعلن نادي جيرونا الإسباني خضوع حارس مرماه الألماني مارك أندريه تير شتيجن لعملية جراحية ناجحة، مؤكدًا أن مدة غيابه عن الملاعب ستتحدد لاحقًا وفقًا لتطور حالته الطبية خلال الفترة المقبلة.

وأوضح النادي، في بيان رسمي، أن تير شتيجن خضع لتدخل جراحي لعلاج الإصابة التي يعاني منها، مشيرًا إلى أن العملية أُجريت بنجاح، على أن يتم تقييم برنامجه العلاجي وموعد عودته استنادًا إلى استجابته للتأهيل.

واختتم جيرونا بيانه بتوجيه رسالة دعم لحارسه الألماني، متمنيًا له الشفاء العاجل والعودة سريعًا إلى الملاعب.

يُذكر أن تير شتيجن انضم إلى صفوف جيرونا خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادمًا من برشلونة على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.