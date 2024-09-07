أردوغان: المرحلة الجديدة التي بدأناها في العلاقات مع مصر ستكون لصالح غزة وفلسطين

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن المرحلة الجديدة التي بدأتها أنقرة في العلاقات مع مصر ستكون لصالح غزة وفلسطين.

وأضاف في كلمة خلال النسخة الحادية والعشرين من مؤتمر طلاب مدارس الأئمة والخطباء بولاية قوجة إيلي، مساء السبت، أن تحالف الدول الإسلامية قادر على وقف «التبجح الإسرائيلي» في المنطقة.

وشدد على أن «الوقوف ضد إرهاب الدولة لإسرائيل واجب إسلامي وإيماني وقضية وطنية»، لافتًا إلى أن «دول العالم الإسلامي عليها أن تدرك حجم الخطر وتزيد من التعاون بينها».

وذكر أن إسرائيل قتلت بخسة أمس، الناشطة التركية عائشة نور أزغي أيغي، قائلًا إن حربها الدموية على غزة أدت إلى استشهاد ما يزيد على 40 ألف مدني بريء حتى اليوم.

وأشار إلى أن «ما يجري في غزة هي حرب بين الصهيونية التوسعية والمسلمين الذين يدافعون عن أرضهم»، محذرًا من المطامع الإسرائيلية بالمنطقة.

ولفت إلى أن حركة المقاومة «حماس» تكافح وتناضل باسم المسلمين، معقبًا: «حماس لا تدافع عن غزة فحسب، بل تدافع عن تراب العالم الإسلامي وتركيا».