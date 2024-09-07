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السبت 7 سبتمبر 2024.. أسعار الأسماك بسوق العبور للجملة اليوم

أميرة عاصي
نشر في: السبت 7 سبتمبر 2024 - 11:13 ص | آخر تحديث: السبت 7 سبتمبر 2024 - 11:13 ص

استقرت أسعار الأسماك في سوق العبور للجملة، خلال تعاملات اليوم السبت 7 سبتمبر 2024

وجاءت الأسعار كالتالي:
استقر سعر كيلو السمك البلطي ليتراوح بين 80 إلى 86 جنيها للكيلو.
‏‎واستقر سعر البلطي الأسواني ليتراوح بين 30 إلى 70 جنيها للكيلو.
‏‎استقر سعر السمك الفيليه ليتراوح بين 50 إلى 250 جنيها للكيلو.
‏‎استقر سعر سمك البياض ليتراوح بين 100 إلى 150 جنيها للكيلو.
‏‎واستقر سعر السمك الثعابين ليتراوح بين 50 إلى 350 جنيها للكيلو.
‏‎واستقر سعر كيلو سمك المكارونة السويسي ليتراوح بين 85 إلى 185 جنيها.
وثبت سعر سمكة موسى ليتراوح بين 210 إلى 420 جنيها للكيلو.
‏‎واستقر سعر كيلو السبيط والكاليماري ليتراوح بين 210 إلى 420 جنيها.
‏‎واستقرت أسعار الكابوريا ليتراوح بين 40 إلى 160 جنيها للكيلو. ‏‎
استقر سعر كيلو سمك البربون ليتراوح بين 200 إلى 300 جنيه.
‏‎واستقر سعر كيلو الجمبري الجامبو ليتراوح بين 670 إلى 770 جنيها.
‏‎ثبت سعر كيلو الجمبري الصغير ليتراوح بين 180 إلى 400 جنيه.
‏‎استقر سعر السمك بوري ليتراوح بين 110 إلى 160 جنيها.
‏‎واستقر سعر السمك المكاريل ليتراوح بين 100 إلى 140 جنيها.


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