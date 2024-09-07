 نادين نسيب نجيم عن مواصفات فتى أحلامها: فارق كبير بين الرجل والذكر - بوابة الشروق
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نادين نسيب نجيم عن مواصفات فتى أحلامها: فارق كبير بين الرجل والذكر

أحمد علاء
نشر في: السبت 7 سبتمبر 2024 - 9:53 م | آخر تحديث: السبت 7 سبتمبر 2024 - 9:53 م

تحدثت الفنانة نادين نسيب نجيم، عن مواصفات فتى أحلامها من الرجال.

وقالت خلال مقابلة مع برنامج «بيت السعد» الذي يُقدمه الفنانان أحمد وعمرو سعد، عبر شاشة «mbc مصر»، وعُرضت مساء السبت، إنها تحب الرجل الذي تنطبق عليه وصف الرجل بكل معنى الكلمة.

وأضافت أن هناك فارقًا كبيرًا بين الرجل والذكر، وأن الشخص قد لا يتمكن من التمييز بينهما في بعض الحالات، مشيرة إلى أن الرجل الحقيقي هو الذي يمتلك المشاعر والقوة والطموح.

وأوضحت أنه تحب الرجل الذي يكون واثقًا من نفسه، ويتحلى بالذكاء ويعامل المرأة بحنيّة، ولا يُقدِّم نفسه عليها باعتبار أن ذلك أمر مدمر.


يُشار إلى أن آخر أعمال نادين نسيب نجيم كان مسلسل "2024" الذي عرض ضمن السباق الرمضاني 2024، وحقق نجاحًا كبيرًا.

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