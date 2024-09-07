مدير المخابرات الأمريكية: لا أستطيع تأكيد نجاحنا في التوصل لاتفاق بشأن غزة

قال مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وليام بيرنز، إن مقترح الرئيس جو بايدن، للتهدئة في غزة يتضمن 3 مراحل تنتهي بإنجاز صفقة تبادل للمحتجزين والأسرى، ووقف إطلاق النار، وإعادة إعمار القطاع.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، اليوم السبت، أن المرحلة الأولى تستغرق 6 أسابيع، موضحًا أنها تتضمن وقفًا لإطلاق النار، وإطلاق سراح عدد من المحتجزين الإسرائيليين مقابل عدد كبير من الأسرى الفلسطينيين، وإدخال المساعدات الإنسانية.

وأشار إلى التعاون مع الوسطاء المصريين والقطريين لتقديم أفضل مقترح ممكن، معقبًا: «لا أستطيع تأكيد نجاحنا في التوصل لاتفاق بشأن غزة، فالـ10% المتبقية تعد الجزء المهم الذي يجب تسويته».

وذكر أن العديد من الأمور على المحك إذا لم تصل الأطراف إلى وقف لإطلاق النار، ومنها حياة الإسرائيليين والفلسطينيين، والإقليم الذي يعاني من مخاطر التصعيد.