محافظ البحيرة: افتتاح 13 معرض أهلا مدارس حتى الآن

قالت جاكلين عازر، محافظ البحيرة، إنه تم افتتاح سلسلة معارض "أهلاً مدارس" بجميع مدن ومراكز المحافظة، حيث تم افتتاح 13 معرضًا حتى الآن، وجارٍ العمل على افتتاح معرضين إضافيين، بكل من مركزي كفر الدوار وأبو حمص، ليصبح إجمالي عدد المعارض بكل مدن المحافظة 15 معرضًا.

وقالت "عازر"، في تصريحات صحفية اليوم السبت، إن المعارض تأتي بمشاركة كبرى الشركات والعارضين لتوفير كل المنتجات والمستلزمات المدرسية بأسعار تنافسية بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها في الأسواق بنسبة تصل إلى 30٪.

وتقدم معارض "أهلاً مدارس" التي تُنظم بالتعاون مع مديرية التموين والوحدات المحلية كل المستلزمات الدراسية لجميع المراحل التعليمية، بما في ذلك "الملابس المدرسية، الأحذية، الشنط، الأدوات المكتبية مثل الكشاكيل، الكراسات، والأقلام".

وأكدت محافظ البحيرة، أهمية استمرار تلك المبادرة بجميع مدن مراكز المحافظة لضمان تلبية احتياجات جميع الأسر وتخفيف الأعباء المالية عن أولياء الأمور، موجهة بالمتابعة الدورية لتلك المعارض وتزويدها بكل المنتجات والمستلزمات الدراسية لتحقيق المستهدف منها وتحقيق رضا المواطن البحراوي.