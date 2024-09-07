 اليوم الـ337 من العدوان على غزة: حصيلة الشهداء تلامس 41 ألفا والإصابات تتجاوز 94 ألفا - بوابة الشروق
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اليوم الـ337 من العدوان على غزة: حصيلة الشهداء تلامس 41 ألفا والإصابات تتجاوز 94 ألفا

هديل هلال
نشر في: السبت 7 سبتمبر 2024 - 1:14 م | آخر تحديث: السبت 7 سبتمبر 2024 - 1:14 م

نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ337 على القطاع.

وقالت في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صباح السبت، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة خلال الـ48 ساعة الماضية، وصل منها للمستشفيات 61 شهيدًا و162 إصابة.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 40 ألفًا و939 شهيدًا، و94 ألفًا و616 إصابة.

وجددت التنويه أن عددًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

 


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