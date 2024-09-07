قال مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية أمجد الشوا، إن الوضع الصحي المتدهور والمعقد في قطاع غزة مرتبط باستمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وأضاف في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، اليوم السبت، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تستمر في فرض القيود والعراقيل التي تمنع دخول المساعدات الإنسانية، فضلا عن الاعتداءات الإسرائيلية على المستشفيات بقطاع غزة وتدميرها.

وأوضح أن معظم مستشفيات غزة خرجت عن الخدمة بسبب العدوان الإسرائيلي، وأن الأوضاع الصحية معقدة في ظل ممارسة الاحتلال الإسرائيلي العدوان والقصف المستمر على الشعب الفلسطيني.

وأشار إلى تدمير البنية التحتية وتراكم النفايات وتدفق مياه الصرف الصحي أدى لوضع صحي سيء وانتشار للأوبئة والفيروسات،

وأكد أن الأوضاع البيئية لها تأثيرها الكبير على تفشي وانتشار الأوبئة، بجانب النزوح المتكرر وتكدس أعداد النازحين، مشددًا على أن هناك جهود مبذولة في حملة التطعيم ضد شلل الأطفال من أجل الوصول إلى أكبر عدد ممكن وتحصينهم.

شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية: معظم مستشفيات غزة خرجت عن الخدمة بسبب العدوان الإسرائيلي