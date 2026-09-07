جلال برجس يلتقي قراءه في جناح دار الشروق بمعرض بغداد للكتاب

تستضيف دار الشروق الروائي الأردني جلال برجس في حفل توقيع لعدد من مؤلفاته الصادرة عن الدار، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء الأربعاء 9 سبتمبر، بجناح دار الشروق F1، ضمن فعاليات معرض بغداد للكتاب.

ويتيح اللقاء لقراء برجس فرصة الالتقاء بالروائي والحصول على توقيعه على مؤلفاته، ومن بينها رواية «معزوفة اليوم السابع» وكتاب «نحيل يتلبسه بدين أعرج».

ويُعد جلال برجس من أبرز الأصوات الأدبية في المشهد الثقافي العربي المعاصر، إذ تُوِّجت مسيرته الإبداعية بالفوز بالجائزة العالمية للرواية العربية عام 2021 عن روايته "دفاتر الوراق"، كما وصلت سيرته الروائية "نشيج الدودوك" إلى القائمة القصيرة لجائزة الشيخ زايد للكتاب، إلى جانب حضور أعماله في قوائم الجوائز الكبرى، مثل "سيدات الحواس الخمس" و"معزوفة اليوم السابع".

كما حصد برجس جائزة كتارا للرواية العربية عن روايته "أفاعي النار"، وجائزة رفقة دودين للإبداع السردي عن "مقصلة الحالم"، فضلًا عن جائزة روكس بن زائد العزيزي عن مجموعته القصصية "الزلزال". وقد ترجمت أعماله إلى عدد من اللغات، من بينها الإنجليزية والفرنسية والهندية والإيطالية والفارسية، ما يعكس حضورًا متناميًا لتجربته على الصعيد العالمي.

وتتنوع تجربة برجس بين الشعر، عبر دواوينه "كأي غصن على شجر"، و"قمر بلا منازل"، و"كجرح في نحر أبيض"، وأدب المكان في "شبابيك مادبا تحرس القدس" و"رذاذ على زجاج الذاكرة"، إضافة إلى كتاباته النقدية في "حمى القراءة… دوار الكتابة"، إلى جانب منجزه الروائي والقصصي.



وتشارك دار الشروق في فعاليات معرض بغداد للكتاب المقام في أرض معرض بغداد بالمنصور، خلال الفترة من 2 إلى 12 سبتمبر 2026، من خلال جناحها F1، الذي يضم أحدث إصداراتها الأدبية والفكرية للكبار والأطفال.