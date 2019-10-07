غموض موقف صلاح من المشاركة أمام مانشستر يونايتد

أثار الموقع الرسمي لفريق ليفربول الإنجليزي الغموض حول موقف محمد صلاح، نجم الفريق، من المشاركة في المباراة المقبلة للريدز، والتي ستجمعه مع مانشستر يونايتد، في كلاسيكو إنجلترا، لحساب الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، والمقرر إقامتها يوم 19 من أكتوبر الجاري.

وأكد الموقع الرسمي التقارير المنتشرة حول نجاة صلاح من إصابة خطيرة، مؤكدًا أن الإصابة التي تعرض لها أمام ليستر سيتي السبت الماضي لن تشكل أزمة كبيرة لهداف الدوري الإنجليزي في الموسمين الماضيين.

وأوضح النادي أن صلاح تعرض للإصابة بإلتواء في الكاحل، مشيرًا إلى أن فترة غيابه لم تتحدد بعد، وأن الطاقم الطبي لم يحدد بعد الفترة التي يحتاجها اللاعب للتعافي.

وبخصوص المباراة المقبلة للفريق أمام مانشستر يونايتد، فإن الموقع الرسمي للريدز أكد أنه لا يمكن استبعاد صلاح من قائمة الفريق لهذه المباراة، كما أنه لا يمكن تأكيد مشاركته في المباراة.

وأتم النادي أن صلاح سيخضع لفترة تأهيلية خلال فترة التوقف الدولي الحالية، على أن يتحدد لاحقًا موقفه من المشاركة في المباريات المقبلة للنادي.

وكان صلاح قد تعرض للإصابة بعد تدخل من حمزة تشودهاري، لاعب ليستر سيتي، خلال مباراة الفريقين لحساب الجولة الثامنة من الدوري، والتي انتهت بفوز ليفربول بهدفين مقابل هدف، ليرفع رصيده إلى النقطة 24 في صدارة الترتيب، وبفارق 8 نقاط عن مانشستر سيتي أقرب منافسيه.