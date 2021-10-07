 أمريكا تدعو إثيوبيا إلى السماح لموظفي الأمم المتحدة بالعودة الفورية إلى البلاد - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أمريكا تدعو إثيوبيا إلى السماح لموظفي الأمم المتحدة بالعودة الفورية إلى البلاد

أ ش أ
نشر في: الخميس 7 أكتوبر 2021 - 11:10 ص | آخر تحديث: الخميس 7 أكتوبر 2021 - 11:10 ص

دعت الولايات المتحدة الأمريكية، إثيوبيا إلى السماح لموظفي الأمم المتحدة بالعودة على الفور إلى البلاد، مشيرة إلى أنه لا يوجد مبرر على الإطلاق لطرد الحكومة الإثيوبية لهم.

وطالبت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد، وفقا لقناة الحرة الأمريكية، بالتحرك الفوري في حال إحجام سلطات إثيوبيا عن السماح للمسؤولين الأممين بالعودة.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أعرب في وقت سابق عن صدمته إزاء قرار إثيوبيا طرد 7 من مسؤولي الأمم المتحدة، بمن فيهم كبار المسؤولين الإنسانيين في الأمم المتحدة.

ومن جهته، أعرب الممثل السامي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل عن رفض قرار طرد مسؤولين أمميين من إثيوبيا.


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