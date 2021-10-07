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اليونان تنهي القيود الصارمة المفروضة بسبب كورونا

د ب أ
نشر في: الخميس 7 أكتوبر 2021 - 1:40 ص | آخر تحديث: الخميس 7 أكتوبر 2021 - 1:40 ص

أعلن وزير الصحة اليوناني أثاناسيوس بليفريس اليوم الأربعاء إنهاء القيود الصارمة المتعلقة بفيروس كورونا في المناطق التي يوجد بها عدد الاصابات مرتفع.

وذكرت صحيفة كاثميريني اليونانية أنه تم إلغاء حظر التجول طوال الليل والحظر على الموسيقى في المناطق التي تحولت إلى درجة التحذير من اللون "الأحمر" على الخريطة الوبائية لليونان،فيما سيتخذ المواطنون في هذه المناطق، سواء تم تطعيمهم أم لا ، "احتياطات إضافية"، مثل استخدام الكمامات والتباعد الاجتماعي.

وجدد الوزير دعوته للسكان بالحصول على التطعيم، وقال في إفادة صحفية أعلن فيها عن الإجراءات الجديدة: "إن العنصر الأساسي لحريتنا هو زيادة التطعيم".

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