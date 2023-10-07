اشتباكات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال على الحدود الشرقية لغزة

اندلعت اشتباكات بين فصائل فلسطينية وقوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، على الحدود الشرقية لقطاع غزة.



وأفاد مراسل لوكالة الأناضول للأنباء، نقلاً عن شهود عيان باندلاع اشتباكات عنيفة بين عناصر من الفصائل الفلسطينية وقوات الاحتلال على الحدود الشرقية للقطاع.



وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو تظهر دوي اشتباكات في هذه المناطق، وعمليات اقتحام للحدود من بينها "إنزال" لعناصر تتبع للفصائل الفلسطينية.



كما أفاد شهود عيان بأن عناصر من الفصائل أطلقوا النار تجاه زوارق لسلاح البحرية الإسرائيلية قبالة شاطئ غزة.



وكانت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة "حماس" قد قالت إن قائدها العام محمد الضيف سيلقي بيانا مهما بعد قليل.



وفجر السبت، أطلقت فصائل فلسطينية رشقات صاروخية مكثفة من غزة باتجاه إسرائيل.



وفي أعقاب ذلك، أعلنت وزارة التربية والتعليم وعدد من الجامعات في غزة تعليق الدوام حتى إشعار آخر.