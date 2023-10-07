تعطيل كل مناحي الحياة في قطاع غزة

أُعلن في قطاع غزة، صباح اليوم السبت، تعطيل كل مناحي الحياة، وسط توتر شديد يسود الميدان الآن، في ظل تطورات ميدانية متلاحقة.



وأفاد مراسل وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، بتعطيل الدراسة في الجامعات والمدارس ورياض الأطفال في قطاع غزة.



واستشهد شابان، وأُصيب خمسة آخرون بجروح، برصاص قوات الاحتلال شرق مخيم البريج، وسط قطاع غزة.



وكان القائد العام لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، قد أعلن اليوم السبت، بدء عملية "طوفان الأقصى" ضد الاحتلال الإسرائيلي.



وقال الضيف في كلمة له: "إن العدو دنس الأقصى وتجرأ على مسرى الرسول، واعتدى على المرابطات، ودنس جنوده الأقصى وسبق أن حذرناهم"، وفقا لوكالة معا الفلسطينية.



وأضاف الضيف: ارتقى المئات من الشهداء والجرحى هذا العام بسبب جرائم الاحتلال".



وتابع الضيف: قوبلت دعواتنا لصفقة تبادل إنسانية برفض وفي كل يوم بالضفة تستمر الانتهاكات.



وكان صحفيون في وكالة الصحافة الفرنسية، قد أفادوا بإطلاق عشرات الصواريخ من غزة نحو إسرائيل بشكل مفاجئ في ساعة مبكرة صباح اليوم.



وبدأ القصف من مواقع عدة في غزة قبل الساعة 6,30 صباحا وكان لا يزال مستمرا بعد نصف ساعة تقريبا، وفق صحفيّي الوكالة.



كما ذكر شهود عيان بأنهم شاهدوا عشرات الصواريخ تنطلق من أماكن مختلفة باتجاه إسرائيل.



وأعلن جيش الاحتلال أن صافرات الإنذار دوّت في مناطق عدة في الجنوب، فيما حضّت الشرطة الإسرائيليين على البقاء قرب الملاجئ.