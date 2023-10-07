البيئة تجوب محافظات الشرقية والغربية والبحيرة والدقهلية لتشديد الرقابة على مصادر التلوث

تشن وزارة البيئة، خلال العطلة الرسمية عددا من الجولات برئاسة قياداتها بمحافظات منظومة قش الأرز؛ لمتابعة جهود إحكام الرقابة على مصادر التلوث المحتملة للحد من نوبات تلوث الهواء الحادة؛ تنفيذا لتكليفات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بالمتابعة الميدانية المستمرة لمحاور المنظومة، ومنها الحد من الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية والبلدية، والحد من الانبعاثات الناتجة عن الصناعات الصغرى كالفواخير ومكامير الفحم، وعوادم السيارات.

ووجه الدكتور طارق العربي رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، في جولة تفقدية بمحافظتي الغربية والبحيرة، بتشديد إجراءات رصد والحد من حالات الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية والبلدية، حيث تلاحظ وجود حالة حرق مكشوف بنطاق مدينة دفرة بالغربية، واتخاذ اللازم بالتنسيق مع مدير فرع جهاز شئون البيئة بالغربية ومسئولي النطاق ومسؤولي وزارة الزراعة.

وأكد العربي، رصد نقطة أخرى بنطاق عزبة الدكتور سيد سليمان بنطاق مركز ومدينة كفر الزيات واتخاذ اللازم.

وجرى المرور على محافظة البحيرة بمرافقة مدير فرع جهاز شئون البيئة بالبحيرة علي دومة ومسئولي وزارة الزراعة، ورصد حرق مكشوف بنطاق جمعية زبيدة بمركز ايتاي البارود حرق آخر بمنطقة الرابط شيشت النعام بنطاق مركز ايتاي البارود، واتخاذ اللازم.

وتفقد الدكتور عصام عامر رئيس قطاع الفروع بوزارة البيئة، أوضاع منظومة مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة في محافظة الغربية، يرافقه السيد رئيس الإدارة المركزية لفرع الجهاز بالغربية.

وزار مراكز طنطا وكفر الزيات وبسيون والقرى التابعة لهم؛ لمتابعة مواقع زراعة الأرز و الحصاد، ومتابعة مواقع تجميع قش الأرز بالرجدية وطريق طنطا الزراعي.

وشهدت إجراءات صيانة أحد معدات الوزارة المؤجرة للمتعهدين، موجها بضرورة استمرار التوعية بشأن عدم حرق قش الأرز وتوضيح الغرامات المقررة قانونا في حالة الحرق، وتحرير 3 محاضر إثبات حالة لـ3 حرائق منهم حريق لسيقان السمسم.

ومن جانبه، أجرى الدكتور وليد رشاد رئيس قطاع الشئون المالية والادارية بوزارة البيئة، جولة ميدانية في محافظة الشرقية، في إطار التنسيق مع السكرتير العام للمحافظة لتعزيز التعاون في عمليات السيطرة على حرائق قش الارز، وإنشاء مجموعة عمل من القيادات التنفيذية المعنية بالأزمة الخاصة بحرق قش الأرز بالمحافظة، وتحت إشراف السكرتير العام للمحافظة وجهاز شؤون البيئة بالمحافظة، خاصةً أن نسبة الحصاد بمحافظة الشرقية وصلت 41% حتى الآن.

وتفقد خلال الجولة، نطاق مركز منيا القمح وتبين استقرار الأوضاع.

وتوجه إلى محافظة الدقهلية، والتي يوجد بها 404 آلاف فدان مزروعة بالأرز ونسبة الحصاد بها وصلت 60%.

وتفقد رشاد، الوضع بمدينة ميت غمر وموقع تجميع ميت الفرماوي الذي ضم 5000 طن قش أرز، وتحرير 11 محضر مخالفات.

وفي سياق متصل، مر الدكتور عيد الراجحي مسئول ملف نوعية المياه بوزارة البيئة يرافقه الأستاذ محمود فوزي باحث بفرع جهاز شئون البيئة بالشرقية، على مواقع مختلفة من محافظة الشرقية لمتابعة سير العمل اليومي لمحاور المنظومة، والوقوف على مدى إلتزام المزارعين بعدم حرق المخلفات الزراعية وضرورة الإستفادة منها سواء باستخدامها كعلف للماشية أو لعمل كومات سمادية.

وتبين قيام أصحاب بعض مكامير الفحم النباتي بقرية الزوامل مركز بلبيس بتشغيل المكامير ومخالفة قرار الدكتور محافظ الشرقية رقم 8155 لسنة 2023،ونص المادة الثالثة فيه بحظر تشغيل المكامير والفواخير نهائيا خلال الفترة من 1/8 وحتى 30/11/2023، وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات اللازمة وتم التواصل مع أدارة الحماية المدنية وإحضار سيارات الإطفاء واللودر، بحضور محمد فتحي نائب رئيس مجلس بلبيس، ومحمود سعيد رئيس الوحدة المحلية بالزوامل مركز بلبيس محافظة الشرقية، وإطفاء مكمورة وإزالة جزئية لمكمورتين؛ حفاظا على البيئة وصحة وسلامة المواطنين.