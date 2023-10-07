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وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الإلتزام بالاشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات، ومكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين.

وقالت بلبع فى بيان لها،يوم الجمعة، إن مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة مجدي الخضر مدير المديرية، واصلت رقابتها المشددة بكافة مدن ومراكز المحافظة.

ونفذت الإدارة العامة للتجارة الداخلية، حملة تموينية بمركز الدلنجات، أسفرت عن ضبط 6 أطنان ذرة داخل هنجر مجهولة المصدر ويتم تعبئتها في شكائر ليس عليها أي علامات أو بيانات.

كما تم ضبط مصنع ينتج الأعلاف بدون الحصول علي سجل صناعي والتحفظ علي 4 أطنان علف.

تم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.