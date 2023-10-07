دعت المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، إلى الوقف الفوري للتصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مؤكدة: "إننا حذرنا من مخاطر انفجار الأوضاع".



وقالت وزارة الخارجية السعودية، في بيان صحفي اليوم: "إن المملكة تتابع عن كثب تطورات الأوضاع غير المسبوقة بين عددٍ من الفصائل الفلسطينية وقوات الاحتلال الاسرائيلي، مما نتج عنها ارتفاع مستوى العنف الدائر في عددٍ من الجبهات هناك".



ودعت السعودية "للوقف الفوري للتصعيد بين الجانبين وحماية المدنيين وضبط النفس"، مذكرة بـ"تحذيراتها المتكررة من مخاطر انفجار الأوضاع نتيجة استمرار الاحتلال، وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة، وتكرار الاستفزازات الممنهجة ضد مقدساته".



وجددت المملكة "دعوة المجتمع الدولي للاضطلاع بمسئولياته وتفعيل عملية سلمية ذات مصداقية، تفضي إلى حل الدولتين بما يحقق الأمن والسلم في المنطقة ويحمي المدنيين".



وأطلقت حماس هجوما غير مسبوق ضد إسرائيل تحت اسم "طوفان الأقصى" تضمن إطلاق آلاف القذائف الصاروخية باتجاه إسرائيل وعمليات تسلل غير مسبوقة داخل الأراضي الإسرائيلية.