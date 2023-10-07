جيش الاحتلال يُعلن بدء الهجوم على غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، بدء الهجوم على قطاع غزة، حيث قال المتحدث باسمه خلال بيان: "نعمل على استهداف مقرات تابعة لحركة حماس في قطاع غزة.

وقال الجيش الاحتلال، في بيان مقتضب، إن: "عشرات الطائرات تقصف الآن أهدافاً لحماس في قطاع غزة" في إطار عملية "السيوف الحديدية" التي أطلقها ضد الحركة".

وذكر البيان أنه منذ ساعات الصباح تم إطلاق نحو 2200 قذيفة وصاروخ نحو إسرائيل بالإضافة إلى عمليات تسلل إلى بعض المناطق والبلدات.

ولفت إلى استدعاء قوات كبيرة إلى منطقة الجنوب والإعلان عن حالة استثنائية في الجبهة الداخلية حتى 80 كلم إلى جانب الإعلان عن تجنيد عشرات الآلاف من جنود الاحتياط.

فيما أوردت الإذاعة الإسرائيلية العامة أن مقاتلي القسام أسروا 35 إسرائيليا على الأقل واقتادوهم إلى داخل قطاع غزة.

ويأتي ذلك بعد إعلان القائد العام لكتائب الشهيد عز الدين القسام محمد الضيف، السبت، بدء عملية "طوفان الأقصى"، ردًا على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين واقتحاماته المتكررة للمسجد الأٌقصى، وأن الضربة الأولى تجاوزت 5 آلاف صاروخ، وقذيفة.

ودعا الضيف في بث عبر وسائل إعلام تابعة لحركة حماس الفلسطينيين في كل مكان إلى القتال، قائلاً: "اليوم هو يوم المعركة الكبرى لإنهاء الاحتلال الأخير على سطح الأرض"، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

وقالت كتائب عز الدين القسام إن القيادة "قررت وضع حد لكل جرائم الاحتلال، وانتهى الوقت الذي يعربد فيه دون محاسب"، مضيفة: "نعلن بدء عملية (طوفان الأقصى) ونعلن أن الضربة الأولى التي استهدفت مواقع العدو وتحصيناته تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة"، بحسب موقع تلفزيون الأقصى التابع للحركة.