مدرب أبو سليم: أتمنى التأهل مع الزمالك في الكونفدرالية

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تحدث شكري الخطوي المدير الفني لنادي أبو سليم الليبي منافس الزمالك في دور المجموعات بكأس الاتحاد الأفريقي الكونفدرالية عن حظوظ فريقه في التأهل للدور القادم.

ويتواجد الزمالك على رأس المجموعة الثانية في الكونفدرالية مع كل من أبو سليم الليبي، ساجرادا الأنجولي. وسوار الغيني.

وقال الخطوي في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس: "فريق أبو سليم قدم مباريات كبيرة للتأهل إلى دور المجموعات من الكونفدرالية، كما واجه أصعب الفرق وهو كان يستحق التأهل لدور المجموعات".

وتابع المدير الفني لفريق أبو سليم: "نحن فريق جيد ومميز بشكل كبير، رغم عدم وجود نجوم ولكن روح الفريق والعامل الجماعي الأهم".

وشدد على أن فريق أبو سليم سيدخل دور المجموعات بكل جدية وتفائل كبير، مضيفًا أن الفريق قادر على حجز بطاقة التأهل للدور القادم في الكونفدرالية.

وختم شكري الخطوى تصريحاته قائلا: "الزمالك فريق كبير وصاحب تاريخ ونحترمه بكل قوة، وسنقدم مباراة قويه أمامه، وتمنى التأهل للدور القادم رفقة الزمالك".