بني سويف تستقبل فوجين سياحيين متعددي الجنسيات على متن باخرتين ضمن خطة تنشيط السياحة

استقبلت محافظة بني سويف، باخرتين سياحيتين "فندقين عائمين" أثناء مرورهما بالمحافظة خلال رحلتيهما في نهر النيل بين أسوان والقاهرة، حيث جرى استقبال الباخرة "لاترافيا" وعلى متنها فوجا سياحيا متعدد الجنسيات قوامه 22 سائحا، بالتزامن مع استقبال الباخرة "داركم" وعلى متنها 78سائحا إنجليزيا.

وكان في استقبال الفوجين: رانيا عزت مدير عام السياحة، وهبة السيد وكيل الإدارة، ومحمد فتحي مسئول الرحلات بالإدارة، وعبد الحي سيد مدير الممشى السياحي.

وتنفيذا لتكليفات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، أعدت الإدارة العامة للسياحة برنامجا سياحيا تضمن استقبال الفوجين بالمرسى السياحي، وتنظيم جولة حرة بالممشى السياحي لكورنيش النيل؛ للاستمتاع بمنظر وروعة النيل، وتوزيع بعض المطويات والكتيبات عليهم للتعريف بأهم المعالم السياحية والأثرية بالمحافظة.

ومن جهتها، أكدت مدير السياحة، أن أعضاء الفوجين أعربوا عن سعادتهم بحفاوة الاستقبال وجمال وروعة الطبيعة واعتدال الطقس خلال الفترة الحالية في بني سويف، معربين عن تقديرهم لمحافظ الإقليم الدكتور محمد هاني غنيم والتنفيذيين القائمين على استقبالهم، وتوفير التسهيلات والتأمين أثناء توقفهم بالمحافظة خلال رحلتهم النيلية بين القاهرة وأسوان.