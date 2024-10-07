محافظ سوهاج يتابع مستويات النظافة والإشغالات بشوارع المحافظة



أجرى الدكتور عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج، جولة ميدانية مفاجئة تفقد خلالها عددًا من الشوارع بمدينة سوهاج؛ للوقوف على مستويات النظافة والإشغالات، ومراجعة تراخيص المحال التجارية، ومدى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

يأتي ذلك بحضور الدكتور محمد عبدالهادي نائب المحافظ، واللواء علاء عبدالجابر السكرتير العام، واللواء أحمد السايس السكرتير العام المساعد، والعميد شادي عبداللطيف مدير شرطة المرافق، وهلال ذكي رئيس مركز ومدينة سوهاج، وعلي لطفي رئيس حي شرق.



شملت جولة المحافظ تفقد "شارع الجمهورية، وامتداد الجمهورية بالعمرة، والشوارع الجانبية المتفرعة، وشارع 15، وشارع 16، وشارع التحرير، ومنطقة سوق الزهراء"، موجها برفع الإشغالات من على الأرصفة، وإزالة العوائق المرورية من أمام المحال التجارية، والعمارات السكنية لتيسير حركة المرور، وتحقيق الانضباط بالشارع.

كما وجه مسئولي حي شرق والتموين، بمراجعة تراخيص المحال التجارية، والنشاط، والرسم الهندسي لتلك المحال، وتقنين أوضاع غير المرخصة منها وفقا للقانون، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، مع مراجعة السلع والمواد الغذائية المعروضة والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وإلزام المحال التجارية بالإعلان عن الأسعار بصورة واضحة على السلع.

كما كلف المحافظ، مسئولي المرور، برفع جميع السيارات المخالفة على جانبي الطريق، وتحرير مخالفات لها، وتنظيم حركة مرور الشوارع الجانبية، وتحديد شوارع للدخول، وأخرى للخروج لمنع التكدس، موجها بدهان المطبات بالشوارع بألوان فسفورية لمنع الحوادث، والحفاظ على سلامة المواطنين.



تضمنت جولة المحافظ تفقد سير العمل بمستشفى المعلمين، وتابع انتظام الأطقم الطبية، والتمريض، واطمأن على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، موجها بتقديم أفضل مستوى من الخدمات الطبية للمواطنين، كما استوقف عددا من سيارات الأجرة، واطمأن من المواطنين على مدى التزام السائقين بتعريفة الركوب المقررة، وخطوط السير.

والتقى المحافظ خلال جولته عدد من المواطنين، واستمع إلى آرائهم ومطالبهم، موجها رؤساء الوحدات المحلية بتنفيذ بعض المطالب فورا، ودراسة بعض الطلبات الأخرى، مؤكدا حرصه على التواصل مع المواطنين، خلال الجولات الميدانية، للوقوف على آرائهم ومتطلباتهم والعمل على تلبيتها.