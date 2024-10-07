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استقرت أسعار صرف الدولار أمام الجنيه فى البنوك المحلية، فى بداية اليوم الأثنين، أول تعاملات الأسبوع الجاري.

فقد ثبت سعر الدولار فى بداية تعاملات البنك الأهلي وبنك مصر ليسجل 48.29 جنيه للشراء و48.39 جنيه للبيع,

كما استقر سعر العملة الأمريكية فى كل من البنك التجاري الدولي، وبنك الإسكندرية، والبنك العربي الأفريقي ليسجل 48.29 جنيه للشراء و48.39 جنيه للبيع.

كما سجل الدولار في بنك قناة السويس، وبنك كريدي أجريكول، وبنك البركة نحو 48.29 جنيه للشراء و48.39 جنيه للبيع.

كما استقر فى المصرف المتحد، ليسجل نحو 48.30 جنيه للشراء و48.40 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الخضراء فى مصرف أبوظبى الإسلامى ليسجل نحو 48.30 جنيه للشراء و48.40 جنيه للبيع.

وفى 6 مارس الماضى، سمح البنك المركزي بتحديد سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية وفقًا لآليات العرض والطلب، ورفع أسعار الفائدة على الجنيه 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي، ما تسبب في تراجع قيمة الجنيه إلى مستوى 50 جنيها للدولار ثم عاود الارتفاع تدريجياً ليدور حول مستويات 46 و48 جنيها للدولار، في وقت كان الدولار يسجل نحو 70 جنيها في السوق الموازية.

وأكد البنك المركزى التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط، وتحقيقًا لذلك، يلتزم البنك المركزى بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم.