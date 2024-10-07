مسئول أممي: عوائق إسرائيل تحول دون إيصال المساعدات لغزة منذ عام

قال متحدث مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، ينس لايركه، إنهم لم يستطيعوا تقديم المساعدات الإنسانية اللازمة للفلسطينيين بقطاع غزة بالحجم المطلوب، وذلك بسبب العوائق التي تفرضها إسرائيل منذ عام.

جاء ذلك في حديث المسؤول الأممي، الاثنين، بمناسبة مرور عام على استمرار الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، وفقا لوكالة الأناضول.

وأشار لايركه إلى أنه من الصعب إطلاق عملية مساعدات إنسانية وإدارتها، وأن الأمم المتحدة لم ترق بعد إلى الدرجة المطلوبة لإيصال المساعدات.

وذكَّر بأن قطاع غزة كان مغلقا تماما في بداية حرب الإبادة التي أطلقتها إسرائيل في 7 أكتوبر، وأنه لاحقا بدأت عمليات المساعدات.

وأضاف: "مع ذلك وضعت السلطات الإسرائيلية كثيرا من العقبات أمامنا حتى استحالت علينا لنا الاستجابة على المستوى المطلوب".

وأردف: "نتحدث عن مئات القوافل التي مُنع دخولها"، مبينا أن نحو نصف المساعدات التي أرسلوها إلى غزة في مارس وأبريل تم تسهيل وصولها.

وذكر المسؤول الأممي أن هذه الكمية انخفضت إلى أقل من النصف في مايو وأن الوضع اشتد سوءا في أغسطس.

وقال: "المساعدات التي قدمناها لغزة شهدت صعودا وهبوطا، لكنها لم تكن أبدا بنسبة 100 بالمئة كما كان ينبغي لها أن تكون".

وشدد على أن منظمات المساعدات الإنسانية والأمم المتحدة موجودة في غزة بصفتها مقدِّمة مساعدات إنسانية محايدة، وأنه من الظلم أن تصوِّرها إسرائيل بصورة مختلفة أو على أنها غير محايدة.

وأوضح أن قطاع غزة المكان الأشد دموية في العالم بالنسبة للعاملين في مجال الإغاثة، مذكِّرا بمقتل أكثر من 200 موظف في المساعدات الإنسانية بينهم العشرات من وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).