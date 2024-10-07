إعلام إيراني: قائد فيلق القدس إسماعيل قاآني بصحة جيدة

قال نائب قائد فيلق القدس الإيراني إيرج مسجدي، إن القائد الأعلى للفيلق إسماعيل قاآني "بصحة جيدة"، مضيفاً أنه لا حاجة لمزيد من التصريحات بشأن الأمر، حسبما نقلت عنه وسائل إعلام رسمية في إيران، بحسب موقع الشرق الاخباري.

وذكر مسئولان أمنيان إيرانيان كبيران لوكالة "رويترز"، الأحد، أن الاتصال بقاآني مفقود منذ ضربات على بيروت أواخر الأسبوع الماضي.

وأفاد أحد المسئولين بأن قاآني كان في الضاحية الجنوبية لبيروت عندما شنت إسرائيل ضربة، الخميس، وتردد أنها استهدفت هاشم صفي الدين، الخليفة المحتمل للأمين العام الراحل لجماعة "حزب الله" حسن نصر الله، لكن المسئول أوضح أن قاآني لم يلتق صفي الدين.

وقال المسئول إن إيران و"حزب الله" لم يتمكنا من الاتصال بقاآني، منذ ذلك الحين.

وتضرب إسرائيل أهدافاً متعددة في الضاحية الجنوبية في حملة تشنها على "حزب الله" المدعوم من إيران.