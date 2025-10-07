أُصيبت العاصمة الفيتنامية بالشلل للمرة الثانية خلال أسبوعين، بعدما تسببت العاصفة "ماتمو" في هطول أمطار غزيرة على أنحاء هانوي، بحسب ما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الثلاثاء.

كما أصدرت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية تحذيرات من حدوث فيضانات مفاجئة في 13 إقليما، من بينها "تانه هوا" و"هايفونج" و"باك نينه"، التي تعد مركز تصنيع رئيسي لموردي الإلكترونيات العالميين الذين يقومون بصنع منتجات لشركات مثل آبل وسامسونج إلكترونيكس.

وتأتي العاصفة بعد أسبوع من إعصار بوالوي الذي ضرب شمالي فيتنام، وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن 56 شخصا والتسبب في خسائر اقتصادية تقدر قيمتها الإجمالية بنحو 8ر18 تريليون دونج (713 مليون دولار).

ويشار إلى أن العاصفة الاستوائية هي العاشرة التي تضرب فيتنام هذا العام، وجاءت بعد إعصار راجاسا القوي الذي خلف دمارا واسعا امتد من الفلبين إلى تايوان وهونج كونج.