إصابة 3 جنود إسرائيليين بجروح خطيرة جنوبي غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، إصابة 3 من جنوده في قطاع غزة، منهم اثنين بـ"جروح خطيرة".

يأتي ذلك فيما تواصل تل أبيب منذ عامين حرب إبادة على القطاع خلفت قرابة 237 ألف قتيل وجريح.

وقال جيش الاحتلال في بيان، إن "3 جنود احتياط أُصيبوا، اليوم، إثر انفجار قنبلة يدوية بمدينة خان يونس جنوبي القطاع"، دون توضيح ملابسات الانفجار.

وأضاف أن اثنين من الجنود أُصيبوا بـ"جروح خطيرة" فيما أُصيب الثالث بـ"جروح متوسطة".

وأشار إلى اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة بشأن المصابين وإبلاغ عائلاتهم، دون الكشف عن هوياتهم.

ووفق آخر معطيات الجيش الإسرائيلي، المتهم بإخفاء الحصيلة الحقيقة لخسائره، فقد قُتل 913 من عسكرييه وأُصيب 6 آلاف و318 بمقتلهم منذ بدء حرب الإبادة التي يشنها على غزة، في 8 أكتوبر 2023.

وتشمل المعطيات الضباط والجنود الذين قتلوا أو جرحوا في غزة والضفة الغربية ولبنان وإسرائيل.

وتواصل إسرائيل حرب الإبادة على فلسطينيي القطاع رغم مفاوضات غير مباشرة بين وفدين إسرائيلي ومن حركة "حماس" يشهدها منتجع شرم الشيخ شمال شرقي مصر منذ الاثنين.

ويبحث المفاوضون تهيئة الأوضاع الميدانية ووضع آلية لتبادل الأسرى، تطبيقا لخطة أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 29 سبتمبر الماضي، وتضم 20 بندا بينها: الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين في غزة، ووقف إطلاق النار، ونزع سلاح حركة حماس.

وخلفت الإبادة الإسرائيلية في غزة، التي تشنها إسرائيل بدعم أمريكي، 67 ألفا و173 شهيدا، و169 ألفا و780 جريحا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 460 فلسطينيا بينهم 154 طفلا.