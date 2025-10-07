متحدث الفاتيكان: البابا ليو الرابع عشر سيزور تركيا من 27 إلى 30 نوفمبر المقبل

أعلن متحدث الفاتيكان ماتيو بروني، أن الزعيم الروحي للكاثوليك البابا ليو الرابع عشر سيزور تركيا في الفترة من 27 إلى 30 نوفمبر المقبل، في أول زيارة خارجية له، تلبية لدعوة من الرئيس رجب طيب أردوغان ورجال دين.

وأشار بروني في بيان أصدره، الثلاثاء، إلى أن البابا سيزور مدينة نيقية (إزنيق حاليا) في ولاية بورصا التركية (شمال غرب) خلال زيارته إلى تركيا بمناسبة الذكرى السنوية الـ1700 لمجمع نيقية الأول.

ولفت إلى أن البابا سيزور لبنان أيضا بين 30 نوفمبر و2 ديسمبر القادمين.

وفي 2024، أعلن البابا الراحل فرنسيس، نيّته زيارة "نيقية" في 2025، بمناسبة مرور 1700 عام على عقد "مجمع نيقية الأول"، الذي دعا إليه الإمبراطور الروماني قسطنطين الأول عام 325 ميلادية.

ويُعد مجمع نيقية من أبرز المجامع الكنسية في التاريخ المسيحي، حيث شهد نقاشات حاسمة بشأن العقيدة المسيحية وبلورة ما يُعرف بـ"قانون الإيمان النيقاوي".

وعقب رحيل البابا فرنسيس في 21 أبريل الماضي، توجهت الأنظار بشأن الزيارة، إلى البابا ليو الرابع عشر، الذي صرح في مايو الماضي، بأنه يُتابع الاستعدادات من أجل الزيارة، ردا على سؤال لأحد الصحفيين بشأن رغبته في إتمام ما بدأه سلفه.



