أسعار أسهم لوفتهانزا ترتفع مدفوعة بأرباح أفضل من المتوقع وخطط لخفض التكاليف

سجلت أسهم شركة لوفتهانزا الألمانية للطيران ارتفاعا اليوم الخميس، مدفوعة بأرباح فصلية أفضل من المتوقع وخطط لخفض التكاليف.

وبعد انطلاق حملة لخفض التكاليف بالفعل في شركة طيران الأوروبية منخفضة التكاليف "يورو وينجز" التابعة لها، أعلنت لوفتهانزا اليوم أنها ستطلق حملة جديدة لدعم الأرباح في شركات أخرى تابعة لها مثل "خطوط بروكسل الجوية" و"شركة الخطوط الجوية النمساوية" وغيرها.

وأعلنت الخطوط الجوية النمساوية أنها تعتزم شطب نحو 10% من القوة العاملة بها، في ظل احتدام المنافسة مع شركات الطيران منخفض التكاليف الأخرى.

وأعلنت لوفتهانزا، ومقرها كولون، أن صافي أرباحها للربع الثالث قفز بنسبة 4% إلى 154. 1 مليار يورو مقارنة بنفس الربع من العام الماضي، بعدما ارتفعت المبيعات بـ2% لنحو 177. 10 مليار يورو.

وكان المحللون يتوقعون أن تنخفض الارباح الصافية إلى 890 مليون يورو في الأشهر الثلاثة حتى سبتمبر.

وسجلت أسهم الشركة اليوم ارتفاعا تجاوز الـ 7% .