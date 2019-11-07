 وفاة والد الفنان أكرم حسني وصلاة الجنازة تقام غدا الجمعة - بوابة الشروق
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وفاة والد الفنان أكرم حسني وصلاة الجنازة تقام غدا الجمعة

والد الفنان أكرم حسني
والد الفنان أكرم حسني
سامي ميشيل
نشر فى : الخميس 7 نوفمبر 2019 - 6:55 م | آخر تحديث : الخميس 7 نوفمبر 2019 - 6:55 م

توفي اليوم الخميس والد الفنان أكرم حسني، ومن المقرر إقامة صلاة الجنازة.

غدًا عقب صلاة الجمعة بالجامع الكبير في مدينة الرحاب، وسيتم الآن تحديد ميعاد ومكان العزاء.


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