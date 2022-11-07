رئيس باكستان: العالم يتطلع لمستقبل متنوع من أجل البيئة

قال محمد شهباز شريف رئيس باكستان، إن العالم يتطلع لمستقبل متنوع من أجل البيئة.



وأضاف خلال فعاليات قمة الشرق الأوسط الأخضر، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتزامن مع انطلاق قمة المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ، اليوم الاثنين، أن الحلول المرتكزة على الطبيعة تكمن في الأجندة الباكستانية.



وأشار إلى أن بلاده تعمل على خفض الانبعاثات الدفيئة للمحافظة على المناخ، مؤكدا أن الأرض تدعو بالفعل إلى العمل لحماية الكوكب.



وأكد التزام بلاده بالمبادرة، وغيرها من الأعمال التي تساهم في حماية الكوكب من تغيرات المناخ.



وتسلمت مصر رئاسة قمة المناخ أمس من المملكة المتحدة، فيما تستمر الفعاليات حتى 18 نوفمبر الجاري.



واليوم الاثنين، عُقدت الجلسة الافتتاحية للقمة على المستوى الرئاسي، وألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلمة حدد فيها خلالها ملامح خارطة الطريق نحو مستقبل أفضل لشعوب العالم وللإنسانية، خاصة ما يتعلق بسبل وآليات تنفيذ الشعارات والتعهدات السابقة إلى حلول والتزامات حقيقية واقعية وملموسة لخفض نسبة الانبعاثات الحرارية.



وتمتد الجلسة العامة للقمة على مدار يومى 7 و 8 نوفمبر، حيث ستشهد بيانات لعدد من القادة والزعماء المشاركين فى الاجتماعات.



كما ستعقد على مدار اليومين 6 موائد مستديرة، وسيشارك الرئيس السيسى فى عدد منها بمشاركة حوالى 40 من رؤساء الدول والحكومات من مختلف دول العالم .