بري يدعو إلى التوافق لانتخاب رئيس جمهورية في لبنان

جدّد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، اليوم الإثنين، الدعوة إلى التوافق لانتخاب رئيس للجمهورية في البلاد، مؤكّداً أنه سوف يدعو إلى عقد جلسة لانتخاب رئيس كل أسبوع.

وقال بري، خلال لقائه بوفد من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين اللبنانية، إن أولى الأولويات هي لانتخاب رئيس الجمهورية"، مشيرا إلى أن "كل المحطات الخلافية التي مر بها لبنان انتهت بالحوار والتوافق من الطائف الى الدوحة إلى طاولات الحوار في الداخل".

وأكد بري أن "لبنان يستطيع أن يتحمل أسابيع لكنه لا يستطيع أن يتحمل أكثر من ذلك ولا يمكن أن يتحمل لبنان واللبنانيون المزيد من التدهور"، معلنا أن "الوضع الأمني في لبنان محصن واللبنانيون يملكون من الوعي إلى عدم الانجرار والانزلاق في أتون الاحتراب والفتن".

وعن اتفاق الطائف قال بري "إن إتفاق الطائف ليس إنشاء عربيا، الطائف هو دستور ساوى بين اللبنانيين".

واعترف بري بـ"فشله لثلاث مرات في تمرير الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية وقانون انتخابات خارج القيد الطائفي وإنشاء مجلس الشيوخ".

كانت ولاية رئيس الجمهورية السابق ميشال عون انتهت في أكتوبر الماضي، ولم يتمكن المجلس النيابي من انتخاب رئيس جديد حتى الآن، وتطرح بعض القوى السياسية فكرة إقامة حوار للتمكن من انتخاب رئيس.