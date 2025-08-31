البابا ليو الرابع عشر يجدد دعوته لوقف الحرب في أوكرانيا ويدين وباء السلاح

جدد البابا ليو الرابع عشر، اليوم الأحد، دعوته إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وقال البابا أثناء إلقائه صلاة التبشير الملائكي في ساحة القديس بطرس: "أكرر بقوة ندائي العاجل لوقف فوري لإطلاق النار، وللانخراط الجاد في الحوار".

وأضاف رأس الكنيسة الكاثوليكية: "للأسف ما تزال الحرب في أوكرانيا تنشر الموت والدمار. وحتى في الأيام الأخيرة، طال القصفـ عددا من المدن، بينها العاصمة كييف، ما أسفر عن سقوط العديد من الضحايا".

وتابع: "لقد حان الوقت كي يتخلى المسؤولون عن منطق السلاح ويسلكوا طريق التفاوض والسلام، بدعم من المجتمع الدولي. يجب أن يُسكت صوت الأسلحة، ويُعلو صوت الأخوة والعدالة".

كما تطرق البابا، وهو أول بابا أمريكي في التاريخ، إلى حادث إطلاق النار في إحدى مدارس ولاية مينيسوتا، الذي أسفر عن مقتل طفلين.

وقال البابا المولود في شيكاغو: "فلنضرع إلى الله أن يضع حدا لوباء السلاح، كبيرا كان أو صغيرا، الذي ينخر عالمنا".