وزير الاتصالات يتفقد أعمال مد كابلات الألياف الضوئية بقريتى طحانوب وكفر شبين في القليوبية

وزير الاتصالات يفتتح مكتب بريد ترسا بعد تطويره.. ويتفقد مدرسة we للتكنولوجيا التطبيقية وأعمال التطوير التكنولوجى فى مدرستى النور للمكفوفين والتربية الفكرية ببنها

عمرو طلعت: تطوير البنية التحتية التكنولوجية ونشر الثقافة الرقمية بقرى حياة كريمة ركيزة أساسية لدعم جهود بناء مصر الرقمية

أجرى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الثلاثاء، جولة لافتتاح وتفقد عدد من مشروعات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى محافظة القليوبية.

وتفقدا أعمال مد كابلات الألياف الضوئية، وإطلاق خدمات الإنترنت فائق السرعة فى قريتى طحانوب وكفر شبين ضمن قرى حياة كريمة بالمحافظة فى إطار المشروع الذى تقوم به الشركة المصرية للاتصالات لتوفير خدمات الإنترنت فائق السرعة بقرى مبادرة حياة كريمة، وذلك بحضور النائب أحمد بدوى رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب؛ حيث كان فى استقبالهم المهندس محمد نصر العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات وعدد من نواب وقيادات الشركة.

واستمع الدكتور عمرو طلعت إلى شرح تفصيلى حول أعمال تنفيذ شبكات الاتصالات ومد كابلات الألياف الضوئية بقريتى طحانوب وكفر شبين؛ حيث تم تحويل نحو 3303 عملاء إلى خدمات الفيبر بقرية طحانوب؛ فيما تم تحويل نحو 4010 عملاء بقرية كفر شبين إلى خدمات الفيبر بما يضمن تحسين جودة خدمات الصوت والبيانات المقدمة للعملاء، كما تم ربط مجمع الخدمات بقرية كفر شبين بالإنترنت فائق السرعة وتنفيذ التحول الرقمى لمكتب البريد بالقرية.

واطلع الدكتور عمرو طلعت على ما تم تنفيذه لتقديم خدمات الإنترنت فائق السرعة إلى المجمع الخدمى بقرية طحانوب وتنفيذ عملية التحول الرقمى لمكتب بريد طحانوب.

وأكد أن تطوير البنية التحتية التكنولوجية ونشر الثقافة الرقمية بقرى حياة كريمة يمثل ركيزة أساسية لدعم جهود بناء مصر الرقمية؛ مشيرا إلى حرصه على متابعة سير العمل على أرض الواقع فى مشروعات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بقرى حياة كريمة بالمحافظات والتى تستهدف رفع كفاءة خدمات الاتصالات وتوفير خدمات الإنترنت فائق السرعة بالإضافة إلى إتاحة خدمات بريدية متطورة للمواطنين، وبناء القدرات الرقمية والتمكين الاقتصادى الرقمى لأهالى قرى حياة كريمة؛ لافتا إلى ارتفاع معدلات إنجاز مشروعات الوزارة بقرى حياة كريمة بمحافظة القليوبية.

هذا وقد تم الانتهاء من ربط 29 قرية بكابلات الألياف الضوئية من إجمالى 36 قرية من قرى حياة كريمة بمحافظة القليوبية. ومن المقرر الانتهاء من ربط 3 أخرين قبل منتصف الشهر الجارى على أن يتم ربط الأربع قرى المتبقيين بعد انتهاء اعمال توصيل باقى المرافق؛ كما تم الانتهاء من إنشاء ورفع كفاءة 31 محطة محمول من إجمالى مستهدف 40 محطة محمول بقرى حياة كريمة بالمحافظة؛ كذلك تم الانتهاء من تطوير كافة مكاتب البريد بقرى حياة كريمة بالمحافظة البالغ عددها نحو 20 مكتب بريد؛ بالإضافة إلى التواجد فى 8 مجمعات حكومية إلى جانب 2 كشك بريدى وسيارة متنقلة يتم الدفع بها فى أوقات الذروة لاسيما اوقات صرف المعاشات؛ فضلا عن بناء القدرات ومحو الأمية الرقمية لأكثر من 4600 مواطن بقرى حياة كريمة بالمحافظة.

ومن جهته؛ أكد اللواء عبد الحميد الهجان، أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة تعد أهم المشروعات القومية التنموية فى تاريخ مصر الحديث وتهدف فى المقام الأول إلى الارتقاء بالإنسان المصرى البسيط ليحيا حياة كريمة ويعتبر هذا المشروع العظيم من أكبر المشروعات التى تتبناها الدولة لتحقيق رؤية مصر 2030 عن طريق رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين فى مختلف القطاعات الخدمية تحقيقًا لرؤية القيادة السياسية لتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وخلال الجولة؛ افتتح الدكتور عمرو طلعت، واللواء عبد الحميد الهجان، يرافقهما الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد مكتب بريد ترسا بمركز طوخ بعد تطويره وتزويده بأحدث الأنظمة والحلول التكنولوجية؛ وذلك بحضور النائب أحمد بدوى.

ويقدم مكتب بريد ترسا جميع الخدمات الحكومية والبريدية والمالية المتكاملة للمواطنين مثل صرف المعاشات، وخدمات الشهر العقارى وسداد مخالفات المرور بالإضافة إلى الحسابات الجارية والحوالات المحلية والدولية، وخدمات المراسلات والطرود، والبريد السريع، وكذلك سداد فواتير الكهرباء والمياه والغاز، وخدمات التوفير البريدية، وخدمة سداد فواتير التليفون الأرضى.

كذلك زار الدكتور عمر طلعت ومحافظ القليوبية، مدرسة WE "وى" للتكنولوجيا التطبيقية بمركز طوخ، بحضور النائب أحمد بدوى؛ حيث بدأ العمل بالمدرسة فى العام الدراسى الحالى، وقد تقدم للالتحاق بها أكثر من 200 طالب وطالبة من المواطنين بالمحافظة وتم قبول 67 طالب وطالبة بعد اجتيازهم عدد من الاختبارات فى اللغة العربية والإنجليزية والرياضيات وكذلك اختبارات القدرات والمقابلات الشخصية.

وفى سياق متصل؛ تفقد الدكتور عمرو طلعت، واللواء عبدالحميد الهجان مدرستى النور للمكفوفين والتربية الفكرية بعزبة الزراعة ببنها؛ بحضور النائب أحمد بدوى وكان فى استقبالهم الدكتور عبد المنعم الشرقاوى رئيس الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوى الإعاقة، وعدد من المسئولين بكل من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بالمحافظة، والأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوى الإعاقة، حيث سبق وأن تم تطوير القدرات التكنولوجية للمدرستين وتزوديهما من قبل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ببعض البرامج التكنولوجية، وتقديم الدعم التقنى متمثلا فى إمدادها بعدد من أجهزة الحاسب الآلى وطابعات وشاشات عرض ضوئي، لتيسير العملية التعليمية للطلاب وتقديم التدريب التكنولوجى المتخصص للمدرسين.

وخلال الجولة؛ اطلع الدكتور عمرو طلعت على عدد من الأنشطة التعليمية التى تستهدف تنمية مهارات وقدرات الطلاب باستخدام الوسائل التكنولوجية. واستمع الدكتور عمرو طلعت لبعض المطالب المتعلقة بالاحتياجات التكنولوجية بمدارس المحافظة؛ حيث وجه الدكتور عمرو طلعت بالتنسيق مع الشركة المصرية للاتصالات لتوفير الانترنت في مدارس التربية الفكرية والمكفوفين، كما وجه نحو الاستمرار فى توفير مزيد من الدعم للطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة بمحافظة القليوبية وعلى مستوى الجمهورية بوجه عام.

يأتى ذلك فى إطار تعاون وزارتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتربية والتعليم فى تنفيذ مشروع لتطوير العملية التعليمية للأشخاص ذوى الإعاقة؛ حيث تم دعم 53 مدرسة بمحافظة القليوبية وتدريب ما يقرب من 2000 معلم.

الجدير بالذكر أن الدكتور عمرو طلعت يقوم اليوم بزيارة لمحافظة القليوبية لافتتاح وتفقد عدد من مشروعات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمحافظة. ومن المقرر أن يتضمن برنامج الزيارة توقيع مذكرة تفاهم للتطوير المؤسسى الرقمى بديوان عام المحافظة والجهات التابعة ومديريات الخدمات، وتفقد كل من مركز إبداع مصر الرقمية، ووحدة تشخيص عن بُعد، ومركز خدمة عملاء مبيعات سنترال بنها 2، بالإضافة إلى افتتاح كل من مكتب بريد بنها، ومبنى منطقة بريد القليوبية.

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