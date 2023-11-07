حكومة سوناك تبحث تداعيات الحرب في غزة على المجتمع البريطاني

تعقد الحكومة البريطانية، اليوم الثلاثاء، اجتماعا طارئا للاستجابة لتأثير الحرب في غزة على تماسك المجتمع في بريطانيا.

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك: "سيرأس نائب رئيس الوزراء اجتماع كوبرا (اجتماع الاستجابة الطارئة) لتنسيق رد الحكومة على الوضع في إسرائيل وغزة"، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز" للأنباء.

وأضاف المتحدث أن الاجتماع سيبحث مجموعة واسعة من المجالات، ولكن يركز بشكل خاص على التأثير على بريطانيا محليا وكيف يمكننا معالجة بعض الأهمية المتعلقة بتماسك المجتمع على وجه الخصوص".

كان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد قال إن إسرائيل ستدرس "هُدَن تكتيكية قصيرة" في القتال في غزة؛ لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية أو السماح بخروج المحتجزين لدى حركة حماس.

لكن نتنياهو أكد خلال حوار مع شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، مجددا رفض وقف إطلاق النار دون إطلاق سراح جميع الأسرى لدى حماس.



وكان البيت الأبيض قد أفاد أمس الاثنين، بأن نتنياهو والرئيس الأمريكي جو بايدن ناقشا إمكانية "الهُدَن التكتيكية" في أحدث مكالمة هاتفية بينهما.