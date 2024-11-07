زيادة جديدة في أسعار السجائر الأجنبية بالأسواق بنسبة 12%

واصلت شركات السجائر العاملة في السوق المحلية رفع أسعار منتجاتها بنسبة 12%، سواء للسجائر الأجنبية أو المحلية، بعد أيام من زيادة أسعار منتجات "كليوبترا" الشعبية من قبل الشركة الشرقية للدخان (إيسترن كومباني) بنسبة تراوحت بين 8 و12%.

رفعت الشركة اليابانية "JTI" سعر صنف الجولد كوست بنسبة 12% ليصل إلى 42 جنيها، في حين رفعت شركة منصور الدولية أسعار السجائر التارجت والتايم سليكت ليصبح سعر المستهلك 38.75 جنيها بنفس نسبة الزيادة.

وكانت الحكومة قد سمحت في أبريل الماضي لشركات السجائر بزيادة الحد الأقصى للأسعار بنسبة 12%.

وقال إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، لـ«الشروق»، إن الزيادات الجديدة تأتي في إطار تطبيق قانون 11 لعام 2023 الذي سمح بفتح الشرائح السعرية للسجائر.

وأرجعت شركة الشرقية للدخان زيادة الأسعار إلى صعوبة تغطية العجز الناتج عن ارتفاع عناصر التكلفة، رغم رفع الأسعار في أبريل الماضي. وأشارت إلى أن الشركة تحصل على 50% من إيرادات أي زيادة سعرية لتغطية جزء من التكلفة، بينما تذهب النسبة الأخرى إلى خزينة الدولة.

وأضافت الشركة أن ارتفاع سعر صرف الدولار من 31 إلى 48 جنيها زاد من الكلفة بشكل كبير، فضلاً عن ارتفاع أسعار المواد الخام التبغية وغير التبغية، وارتفاع تكاليف الشحن بسبب الظروف اللوجستية الحالية. ويمثل مكون المواد الخام 75% من إجمالي تكلفة التصنيع، وهو ما أضاف عبئاً كبيراً على الشركة.

وفي مايو الماضي، استحوذت شركة "فيليب موريس إنترناشيونال" على حصة أقلية نسبتها 14.7% في "الشرقية للدخان"، في صفقة لم يتم الكشف عن تفاصيل قيمتها، إلا أن العضو المنتدب للشركة، هاني أمان، صرح بأنها جزء من حصة كانت قد حصلت عليها شركة "غلوبال إنفستمنت هولدنغ" الإماراتية.

وأعلنت مصر في نوفمبر الماضي أن شركة "جلوبال إنفستمنت هولدنج" قد اشترت 699 مليون سهم من "الشرقية للدخان" بسعر 24.52 جنيه للسهم، بإجمالي قيمة 625 مليون دولار، وذلك ضمن برنامج بيع أصول الدولة كجزء من خطة إصلاح الاقتصاد الذي شهد أزمة خلال العام الماضي.