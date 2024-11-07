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أبدى كبار مسئولي الاتحاد الأوروبي، قدرا قليلا من القلق إزاء انهيار الحكومة الائتلافية في ألمانيا واحتمال إجراء انتخابات مبكرة في أكبر دولة عضو في التكتل.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الخميس، لدى وصولها إلى اجتماع القادة الأوروبيين في بودابست: "في الدول الديمقراطية، لدينا انتخابات".

وأضافت فون دير لاين، أن بحث كيفية حل الأزمة السياسية في برلين هي مسألة تعود لألمانيا.

وأعربت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا، في بودابست، عن رأي مشابه قائلة: "حسنا، هذه هي الديمقراطية".

ومع ذلك، دعت ميتسولا، برلين إلى مواصلة التعاون مع الدول الكبرى الأخرى في الاتحاد الأوروبي رغم الاضطراب السياسي في الداخل.

وقالت ميتسولا: "بدون ألمانيا قوية، لا يمكن أن يكون لدينا أوروبا قوية".

وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل: "هذا هو النقاش السياسي الديمقراطي. نحن لا نخشى المؤسسات الديمقراطية، بل على النقيض من ذلك".