 مرموش يقود فرانكفورت لفوز مثير على سلافيا براجا بالدوري الأوروبي - بوابة الشروق
الخميس 7 نوفمبر 2024 9:58 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

مرموش يقود فرانكفورت لفوز مثير على سلافيا براجا بالدوري الأوروبي

الشروق
نشر في: الخميس 7 نوفمبر 2024 - 9:49 م | آخر تحديث: الخميس 7 نوفمبر 2024 - 9:50 م

حقق فريق آينتراخت فرانكفورت فوزًا صعبًا على ضيفه سلافيا براجا التشيكي بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب البنك بارك، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي.

وسجل عمر مرموش هدف آينتراخت فرانكفورت في الدقيقة 53 من زمن المباراة، من ضربة ثابتة من على حدود منطقة الجزاء.

وشارك مرموش أساسيًا مع فرانفكورت، قبل أن يتم استبداله في الدقيقة 69 من عمر المباراة.

ورفع فرانكفورت رصيده من النقاط إلى 10ى في المركز الثاني بشكل مؤقت، بينما تجمد رصيد سلافيا براج عند النقطة 4 في المركز التاسع عشر.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك