مرموش يقود فرانكفورت لفوز مثير على سلافيا براجا بالدوري الأوروبي

حقق فريق آينتراخت فرانكفورت فوزًا صعبًا على ضيفه سلافيا براجا التشيكي بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب البنك بارك، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي.

وسجل عمر مرموش هدف آينتراخت فرانكفورت في الدقيقة 53 من زمن المباراة، من ضربة ثابتة من على حدود منطقة الجزاء.

وشارك مرموش أساسيًا مع فرانفكورت، قبل أن يتم استبداله في الدقيقة 69 من عمر المباراة.

ورفع فرانكفورت رصيده من النقاط إلى 10ى في المركز الثاني بشكل مؤقت، بينما تجمد رصيد سلافيا براج عند النقطة 4 في المركز التاسع عشر.