أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى 704 آلاف و300 جندي منذ بداية الحرب

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الخميس، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على أوكرانيا في فبراير 2022، إلى نحو 704 آلاف و300 جندي، بينهم 1400 لقوا حتفهم، أو أصيبوا بجروح خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

جاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم) اليوم الخميس.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 9224 دبابة، منها 10 دبابات أمس الأربعاء، و18612 مركبة قتالية مدرعة، و20194 نظام مدفعية، و1245 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و996 من أنظمة الدفاع الجوي، و2631 صاروخ كروز،.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 369 طائرة حربية، و329 مروحية، و18408 طائرة مسيرة، و28 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و28411 من المركبات وخزانات الوقود، و3596 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.