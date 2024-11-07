أنغام وهاني فرحات يبدعان في ليلة من الطرب والسحر بمهرجان شتا الكويت

التقت المطربة أنغام بالمايسترو هاني فرحات في ليلة فنية غمرتها أجواء الطرب والموسيقى على مسرح مركز الشيخ جابر الثقافي ضمن فعاليات مهرجان "شتا الكويت".

وصفها الجمهور بأنها "ليلة من ألف ليلة وليلة"، حيث عاش الحضور ساعات من النغمات الساحرة التي أبدعها الأوركسترا الموسيقي بقيادة المايسترو هاني فرحات، والصوت الشجي لأنغام.

جاء الحفل الأول تحت عنوان "ليلة عمر"، حيث أبدع الثنائي وحوّلت خشبة المسرح إلى مشاعر ملتهبة ومختلفة، وفقًا لبرنامج الأغنيات الذي جعل "شتا الكويت" يتحول إلى صيف حار مع تفاعل الجمهور وصيحاتهم التي رافقت الأوركسترا وأنغام في وصلة من الإبداع المتبادل.

منذ الإعلان عن حفلي أنغام وهاني فرحات، رفع مركز الشيخ جابر الثقافي لافتة "مكتمل العدد" بعد نفاد جميع التذاكر لحفلي الليلة وغدًا، ليبرز التساؤل: هل سيكون تقديم حفلين متتاليين هو الحل الذي يتم اللجوء إليه لتلبية رغبة الجمهور المتزايدة في حضور حفلات أنغام وهاني فرحات؟

رغم أن حفلي الكويت ليسا اللقاء الأول الذي جمعهما بالجمهور، إلا أن عشق الجمهور لهذا الثنائي الفني جعل من حفلاتهما ظاهرة لافتة للانتباه، حيث باتت سابقة مميزة لم تحدث من قبل. وقد جمعت أنغام وهاني فرحات ليالٍ وحفلات متتالية في القاهرة يومي 11 و12 أكتوبر الماضي، إلى جانب حفلات أخرى في الكويت والسعودية، مما جعل الثنائي ظاهرة فنية متفردة في عالم الحفلات الغنائية العربية.