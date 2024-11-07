 جمال الغندور: الحكم حرم زد من ركلة جزاء أمام الأهلي - بوابة الشروق
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جمال الغندور: الحكم حرم زد من ركلة جزاء أمام الأهلي


نشر في: الخميس 7 نوفمبر 2024 - 10:58 م | آخر تحديث: الخميس 7 نوفمبر 2024 - 10:58 م

قال الخبير الدولي جمال الغندور، رئيس لجنة الحكام الأسبق باتحاد الكرة المصري إن فريق زد كان يستحق ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة من المباراة التي انتهت بخسارته بهدف أمام الأهلي، مساء الخميس، في الجولة الثانية من بطولة الدوري.

صرح الغندور في مداخلة هاتفية بقناة المحور مساء الخميس "فريق زد استحق ركلة جزاء على أحمد نبيل كوكا لاعب الأهلي".

وبرر الحكم الدولي السابق "مهاجم زد وصل للكرة قبل لاعب الأهلي وكان يجب على الحكم العودة إلى تقنية الفيديو".

وأثارت هذه الواقعة اعتراضات كبيرة من الجهاز الفني لفريق زد، مما دفع الحكم محمود ناجي لطرد مجدي عبد العاطي المدير الفني لزد في الوقت بدل الضائع.


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