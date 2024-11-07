المنيا تستضيف المؤتمر العام لأدباء مصر في دورته السادسة والثلاثين نهاية نوفمبر

تستضيف محافظة المنيا، فعاليات الدورة السادسة والثلاثين للمؤتمر العام لأدباء مصر، "أدب الانتصار والأمن الثقافي.. خمسون عاما من العبور"، "دورة الكاتب جمال الغيطاني"، نهاية شهر نوفمبر الحالي.

واستقبل اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، لبحث الترتيبات والتنسيقات اللازمة لاستضافة المؤتمر، بحضور الشاعر د. مسعود شومان، رئيس الإدارة المركزية للشئون الثقافية، ورحاب توفيق مدير عام ثقافة المنيا، والشاعر ياسر خليل، أمين عام المؤتمر، والشاعر وليد فؤاد، مدير إدارة المؤتمرات ونوادي الأدب.

وأعرب محافظ المنيا عن استعداد المحافظة لاستضافة المؤتمر وتوفير كل الإمكانات لهذه الدورة للخروج بأفضل صورة، مرحبا بالتعاون مع وزارة الثقافة والهيئة العامة لقصور الثقافة.

وأكد المحافظ أن عروس الصعيد تضع في صدارة اهتماماتها البعد الثقافي وهو ما يؤكده عنوان المؤتمر، الذي بدأ أولى دوراته في محافظة المنيا.

وأعرب الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، عن شكره لمحافظ المنيا، مؤكدا أن هذه الدورة ستكون فارقة فى تاريخ المؤتمر وستوفر لها كل عوامل النجاح، برعاية ودعم الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، واللواء عماد كدواني محافظ المنيا.

وتقام الدورة السادسة والثلاثين للمؤتمر برئاسة الفنان الدكتور أحمد نوار، وتشارك جامعة المنيا في المؤتمر باستضافة اللقاءات التي يشارك بها عدد كبير من الأدباء والباحثين والنقاد والإعلاميين ونخبة من الشخصيات العامة بالإضافة إلى ممثلي أندية الأدب والأمانة العامة والمكرمين، حيث يكرم المؤتمر عددا من الرموز الأدبية والنقدية ممن تركوا بصمات في الحياة الثقافية.

ويضم المؤتمر 6 جلسات بحثية، وعددا من الموائد المستديرة، بجانب الأمسيات الشعرية والقصصية، ومعارض الكتب والحرف والفنون، وندوات ثقافية، وغيرها من الفعاليات.

ويصدر خلال هذه الدورة 6 كتب هي: كتاب أبحاث المؤتمر، كتاب عن "المكرَّمين"، كتاب بحثي عن محافظة المنيا، وكتاب لمبدعيها، كتاب ذاكرة النشر الإقليمي، الجريدة اليومية للمؤتمر.