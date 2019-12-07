مسؤول دولي: العالم ما يزال بعيدا عن تحقيق هدف القضاء على عمالة الأطفال

حذر المستشار الفني لمشروع تسريع إجراءات القضاء على عمالة الأطفال في إفريقيا، التابع لمنظمة العمل الدولية، مينورو أوجازاوارا، من أن القارة الإفريقية تسجل أعلى معدل لعمالة الأطفال في العالم، حيث يعمل واحد من كل خمسة أطفال دون السن القانوني.

وأوضح المستشار الفني، خلال مؤتمر صحفي عقده على هامش أعمال المؤتمر الإقليمي الإفريقي الـ14 المنعقد بساحل العاج، أن القضاء على عمالة الأطفال يمثل تحديًا كبيرًا في إفريقيا، لا سيما أن معظم هذه العمالة تكون في القطاع غير الرسمي ويصعب حصرها، لذلك فإن الأمر يتطلب الشراكة بين مختلف الجهات المعنية للتمكن من القضاء على هذه المشكلة.

وأفاد -حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية- بهذا الصدد أن منظمة العمل الدولية تنفذ حاليًا مشروعًا لتسريع إجراءات القضاء على عمالة الأطفال في إفريقيا، بتمويل من الحكومة الهولندية يغطي الفترة من نوفمبر 2018 إلى أكتوبر 2022، في عدد من الدول الإفريقية بينها ساحل العاج ومالي ونيجيريا وأوغندا ومالاوي.